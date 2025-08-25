Ussita, tragedia sul Pizzo Berro: escursionista precipita e muore

La vittima, da quanto si apprende, è una turista che stava effettuando un'escursione sui Sibillini insieme al marito e ad altre persone

USSITA – Una donna è morta sui Monti Sibillini dopo essere precipitata da un sentiero. Da quanto si apprende si tratta di una turista di 64 anni che stava effettuando un’escursione con il marito sul Pizzo Berro, a Ussita, in provincia di Macerata. La donna sarebbe deceduta a seguito dell’incidente avvenuto poco dopo le 15 di oggi.

La turista, che era in compagnia oltre che del marito anche di altri escursionisti, mentre stava percorrendo un sentiero sarebbe precipitata per circa 50-60 metri, da 2mila metri di quota. Un volo che purtroppo non le ha lasciato scampo. Gli escursionisti erano su un sentiero roccioso che sale da Forcella Angagnola e arriva fino al Pizzo Berro sul Monte Priora, lungo il percorso di ritorno sulla cresta in pendenza la donna è scivolata in un dirupo. A chiamare i soccorsi è stato il marito della donna.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione di Macerata insieme ai vigili del fuoco con le squadre giunte da Visso, Tolentino e Macerata. L’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, proveniente da Pescara, ha recuperato il corpo della donna ed ha trasportato il marito a valle, mentre il personale del Soccorso Alpino e Speleologico ha riportato a valle gli altri escursionisti, tutti illesi, ma sotto choc.