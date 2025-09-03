Potenza Picena, addio a Claudia Baiocco: era nello staff del sindaco di Civitanova

Giornalista e responsabile della comunicazione, si è spenta a 58 anni dopo una lunga malattia. Aveva lavorato con il sindaco Ciarapica, l’ex ministro Scajola e il presidente Capponi

POTENZA PICENA – Si è spenta a 58 anni Claudia Baiocco, addetta stampa e responsabile della comunicazione. Faceva parte dello staff del sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica, è stata collaboratrice dell’ex ministro Claudio Scajola nonché responsabile del cerimoniale dell’ex presidente della provincia, Franco Capponi. Da tempo lottava contro un male che non le ha lasciato scampo. Si è spenta questa notte, nella clinica Villa Pini, dove si trovava ricoverata. Nonostante qualche anno fa avesse scoperto la malattia, Claudia Baiocco aveva continuato a lavorare, fino a che la salute glielo ha permesso. Da otto anni faceva parte dello staff del sindaco Ciarapica, curando per lui la comunicazione. Era originaria di Montecanepino, lascia la sorella Renza Baiocco.

«Oggi il mio cuore è colmo di dolore per la perdita di Claudia Baiocco, una persona speciale che ha fatto parte del mio staff in Comune – è il ricordo del sindaco Ciarapica – Claudia non era solo una collaboratrice: era una donna straordinaria, una professionista stimata, un’amica che ha camminato al mio fianco con lealtà e dedizione. Mi ha sostenuto nei momenti difficili e condiviso quelli belli, sempre con una forza e una sensibilità uniche».

Il funerale sarà celebrato domani (4 settembre) alle 16 nella chiesa della Collegiata, a Potenza Picena.