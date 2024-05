Potenza Picena, discutono in un bar poi se la prendono con i carabinieri: madre e figlio denunciati

POTENZA PICENA – Madre e figlio litigano in un bar, quando arrivano i carabinieri li insultano e li spintonano. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. È stato invece denunciato per la violazione delle prescrizioni legate alla misura di prevenzione un albanese trovato in un bar della riviera quando aveva il divieto di ritorno in quel comune. In totale, nel fine settimana scorso sono state controllate 86 persone, 47 veicoli e sono state accertate 12 violazioni del codice della strada. Lunedì invece un 54enne è stato arrestato perché trovato con 40 grammi di cocaina.

Il bilancio riguarda l’attività svolta dai carabinieri della Compagnia di Civitanova che hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Civitanova, Potenza Picena e Porto Recanati nel corso del quale sono stati controllati numerosi locali della riviera maceratese ed eseguiti controlli alla circolazione stradale, soprattutto in orario notturno, che si sono sommati all’attività di prevenzione e contrasto dei reati in genere.

A Porto Potenza la notte tra sabato 27 e domenica 28 aprile, i militari del Nucleo operativo e radiomobile di Civitanova hanno sorpreso nei pressi della stazione ferroviaria un operaio 52enne potentino con addosso 0,52 grammi di cocaina. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Macerata in qualità di consumatore. Poche ore più tardi, i carabinieri della Stazione di Porto Potenza hanno rintracciato in un bar un albanese gravato dalla misura di prevenzione del foglio di via con divieto di ritorno dal quel comune emesso dalla Questura di Macerata a dicembre 2023. Il giovane è stato denunciato.

Sono stati invece denunciati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un 35enne di origini romane e sua madre, di 57 anni. I militari, infatti, erano intervenuti a seguito di una segnalazione fatta da alcuni avventori di un bar al cui interno il giovane stava dando in escandescenze nei confronti della madre. Alla vista dei militari entrambi si sarebbero avventati contro i carabinieri, spintonandoli e insultandoli. Il figlio, una volta calmato, era stato affidato ai sanitari del 118 di Morrovalle e trasportato all’ospedale di Civitanova.

Complessivamente nel corso dei servizi, sono state controllate 86 persone, 47 veicoli e sono state accertate 12 violazioni del codice della strada per l’uso del cellulare alla guida e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Sono stati inoltre controllati 8 esercizi commerciali, fra cui bar, ristoranti, discoteche e locali notturni. Un 26enne residente a Sarnano è stato denunciato perché, era alla guida della propria auto, una Seat Ibiza, di rientro da un locale notturno con un tasso alcolemico nel sangue di 1,34 grammi per litro. Al giovane è stata anche ritirata la patente.