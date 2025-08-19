Porto Recanati, fermato al volante in centro: non aveva mai conseguito la patente

PORTO RECANATI – Durante il fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche, in Porto Recanati, al fine di garantire la sicurezza dei vacanzieri che hanno raggiunto in gran numero la costa marchigiana, hanno effettuato un servizio a largo raggio per il controllo del territorio. In particolare, il dispositivo è stato predisposto con l’obiettivo di dedicare attenzione all’attività di perlustrazione, implementando il monitoraggio delle aree più sensibili, effettuare il controllo agli esercizi pubblici per contrastare la commissione di reati predatori e quelli connessi al traffico e uso di stupefacenti. Sono stati attuati, in particolare, posti di controllo sulle principali arterie stradali e in prossimità degli obiettivi sensibili e con controlli ad alcuni esercizi pubblici. Nel corso delle attività nelle vie del centro, è stato controllato un 43enne italiano, residente nel napoletano ma domiciliato in provincia, alla guida di un’autovettura che è risultata priva di regolare copertura assicurativa. Controlli più approfonditi, hanno permesso di accertare, altresì, che l’uomo guidava senza mai aver conseguito la patente. Per lui è scattata la denuncia all’Autorità amministrativa e il sequestro del mezzo con conseguente affidamento al custode giudiziale.

Sempre nelle vie del centro, i Carabinieri hanno fermato un’autovettura a bordo della quale è stato controllato un cittadino italiano di 40 anni, residente in provincia che, sin da subito, è apparso agitato senza alcun particolare motivo. A questo punto, sono scattati i dovuti controlli a carico dell’uomo che hanno consentito di rinvenire nella sua disponibilità, una siringa con residui di eroina. Il 40enne è stato segnalato alla Prefettura di Macerata per possesso di stupefacente per uso personale. La siringa con lo stupefacente sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’Autorità Amministrativa.

Sempre nel corso del citato servizio, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di un’autovettura a bordo della quale viaggiava un 48enne, residente a Fermo, il quale, dopo essere stato sottoposto ad accertamento con apparato etilometrico, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,58 g/l. Per lui è scattato il deferimento all’A.G. e il ritiro immediato della patente di guida. Il veicolo è stato affidato a persona idonea.

Sono state impiegate 4 pattuglie sul territorio, che hanno controllato 80 persone, di cui 14 già noti alle forze dell’ordine e 7 esercizi pubblici.

L’attività rientra nell’ambito dei diversi servizi di controllo del territorio che i Carabinieri di Civitanova Marche effettuano con costanza per garantire la sicurezza dei cittadini, specie in concomitanza con il maggior esodo di turisti che annualmente, specie nel periodo estivo, affollano la cittadina marinara.