Porto Recanati, accoltella la vicina di casa: 24enne denunciata

PORTO RECANATI – Ha aggredito una vicina di casa 49enne per dissapori legati a questioni condominiali sferrandole un fendente alla schiena: una 24enne originaria del Frusinate è stata denunciata dai carabinieri della locale Stazione per lesioni personali e porto di coltello.

La violenza è scattata nel primo pomeriggio di ieri (1° aprile). Erano circa le 15.30 quando, in pieno centro, la 24enne aveva aggredito con un coltello una vicina di casa di 49 anni, originaria del Brasile, colpendola alle spalle sotto una scapola per poi allontanarsi. A causa della ferita riportata, la vittima era stata soccorsa dal 118 di Recanati e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova, dove era stata sottoposta alle cure del caso (ha riportato una prognosi di 20 giorni). La donna, ancora ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita.

Nel frattempo però sono scattate le indagini dei carabinieri di Porto Recanati che in poche ore sono riusciti a individuare la ventiquattrenne e a ricostruire l’accaduto. Da quanto emerso l’aggressione sarebbe scattata per motivi legati a discussioni condominiali mai risolte. Al momento si cerca ancora il coltello utilizzato dalla giovane per aggredire la vicina.