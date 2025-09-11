Porto Potenza Picena, si allontana dai domiciliari: 28enne denunciato per evasione

PORTO POTENZA PICENA – I Carabinieri della Stazione di Porto Potenza Picena hanno denunciato un 28enne tunisino, detenuto in regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione di residenza, per evasione.
I Carabinieri di Porto Potenza Picena, a seguito di segnalazione, sono intervenuti in collaborazione con quelli di Porto Recanati, presso l’abitazione di un 28enne tunisino, agli arresti domiciliari, da dove poco prima, in violazione degli obblighi imposti dalla misura detentiva e senza alcuna autorizzazione dell’autorità giudiziaria preposta, si è allontanato.
Il tunisino, già noto per il tentato omicidio ai danni di un connazionale commesso il 24 maggio scorso nei pressi di un noto bar della cittadina rivierasca, al termine degli accertamenti è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.