Pioraco, rubano bigiotteria e grondaie di rame: denunciati per furto 4 operai

MACERATA – Quattro muratori del veronese denunciati, in concorso, per furto in abitazione e ricettazione. I carabinieri delle Stazioni di Pioraco, Fiuminata e Castelraimondo, nel corso dei quotidiani e accurati servizi preventivi e di controllo del territorio, tesi al contrasto di fenomeni predatori in genere, hanno fermato e sottoposto a un’attenta verifica il veicolo e i suoi occupanti.

All’esito del controllo è emerso che i 4 uomini, uno di 32 anni, uno di 26 anni e due di 23 anni, tutti della provincia di Verona, operai impiegati nei cantieri edili della ricostruzione post sisma, domiciliati nella provincia di Verona, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria quali autori di furto ai danni di tre abitazioni ed un cantiere edile nel territorio del Comune di Pioraco. La perquisizione effettuata ha permesso di rinvenire nella loro disponibilità dispositivi elettronici, bigiotteria e grondaie in rame trafugati nelle tre abitazioni ed il cantiere. Tutta la refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari.