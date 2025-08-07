Pioraco, escursionista ferita a “Li Vurgacci”: recuperata dal Soccorso Alpino e Speleologico

Una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Marche è intervenuta lungo il sentiero naturalistico "Li Vurgacci" di Pioraco per il recupero di un’escursionista

PIORACO- Una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Marche è intervenuta nella mattina di oggi (giovedì 7 agosto) lungo il sentiero naturalistico “Li Vurgacci” di Pioraco per il recupero di un’escursionista impossibilitata a proseguire autonomamente.

La donna ha riportato un trauma alla caviglia, una volta raggiunta dai tecnici del Soccorso Alpino è stata prontamente stabilizzata e successivamente caricata sulla barella portantina e portata fino alla strada asfaltata.

Ad attenderla un’ambulanza del 118. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.