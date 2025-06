Paura a Macerata: fuga di gas in piazza Nazario Sauro

MACERATA – Momenti di paura in città in zona Sferisterio. Interdetta la circolazione al traffico veicolare e ai pedoni. I vigili del fuoco stanno intervenendo, in queste ore (lunedì 9 giugno) in piazza Nazzario Sauro per una perdita di gas metano per una rottura di una tubazione durante dei lavori di scavo. Sul posto attualmente ci sono due squadre delle fiamme rosse per il monitoraggio con specifica strumentazione la concentrazione del gas in aria e nella verifica della sicurezza degli appartamenti circostanti.

Presente anche la Polizia Locale che raccomanda «di non percorrere Corso Cairoli e viale Trieste; gli agenti della Polizia locale indicheranno percorsi alternativi. Per chi abita nelle immediate vicinanze dell’area è fortemente raccomandato allontanarsi dalle abitazioni e chiudere le finestre. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza della zona».

Con riferimento alla dispersione di gas verificatasi questa mattina in piazza Nazario Sauro a Macerata, un portavoce Italgas fa sapere che «il danneggiamento è stato provocato da un’azienda terza – estranea a Italgas – che era impegnata in lavori sulla rete elettrica. Il Pronto Intervento Italgas è accorso rapidamente sul luogo dell’accaduto e sta lavorando per mettere in sicurezza l’area. Al momento è garantita la continuità del servizio gas a tutte le utenze interessate dal danneggiamento».