Muccia, alla guida con un tasso alcolemico 5 volte oltre il limite: 30enne denunciato

MUCCIA – Aveva un tasso di alcol nel sangue cinque volte superiore al limite consentito, un operaio 30enne di Ussita è stato denunciato a piede libero. L’accertamento è stato eseguito nel corso del fine settimana di Pasqua quando i carabinieri della Compagnia di Camerino, guidata dal capitano Angelo Faraca, hanno eseguito numerosi controlli per rendere più sicura la circolazione stradale durante il weekend di festività. Le principali vie di comunicazione sono state presidiate dai militari che hanno così scongiurato comportamenti scorretti da parte degli automobilisti. Il dato positivo è che non sono stati segnalati incidenti, ma i militari hanno elevato quattro sanzioni.

A Muccia, sabato pomeriggio, è stato fermato un operaio trentenne di Ussita mentre era alla guida della propria auto. L’uomo, sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un tasso alcolemico 5 volte oltre il limite consentito. Per lui, oltre alla sospensione della patente, è scattato il sequestro del veicolo e la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica di Macerata. Le altre sanzioni hanno invece riguardato un veicolo parcheggiato sulle strisce pedonali che è stato rimosso e il proprietario multato e due veicoli sanzionati per fanali/luci non funzionanti.