Morrovalle, ubriaco minaccia e aggredisce un carabiniere: 47enne arrestato

Il fatto è successo ieri sera. Oggi quando i carabinieri sono andati a prenderlo a casa per portarlo in Tribunale non c'era. È stato rintracciato più tardi in un altro comune. Sarà denunciato per evasione

MORROVALLE – Ubriaco, entra in un ristorante, la proprietaria chiama il 112, ma quando arrivano i carabinieri lui prima li offende poi ne aggredisce uno sferrandogli un pugno in faccia. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate oggi pomeriggio un morrovallese di 47 anni si sarebbe dovuto presentare in Tribunale per la direttissima, ma quando i carabinieri sono andati a prenderlo non era in casa. È stato rintracciato in un altro comune della provincia e portato al Palazzo di giustizia. Per i fatti di ieri ha patteggiato dieci mesi, per l’evasione sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

L’arresto è scattato ieri notte. Erano circa le 22 quando il 47enne, ubriaco, era entrato in un noto ristorante di Trodica di Morrovalle. La ristoratrice, preoccupata, aveva chiamato i carabinieri e sul posto nel giro di qualche minuto era intervenuta una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Civitanova. I poliziotti hanno avvicinato l’uomo per identificarlo ma lui prima si sarebbe rifiutato di fornire le proprie generalità poi avrebbe iniziato ad offendere i militari (per questo è stato denunciato a piede libero per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale). Nonostante gli inviti alla calma, l’uomo ha reagito aggredendo uno dei due carabinieri, un vice brigadiere, che è stato colpito con uno schiaffo in faccia e un pugno. «Io vi ammazzo a tutti e due», avrebbe urlato il 47enne. Per il militare, costretto a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso, la prognosi è stata di cinque giorni, per il morrovallese invece è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Dopo l’arresto l’uomo è stato condotto a casa in regime di domiciliari in attesa della fissazione della convalida dell’arresto e il conseguente giudizio direttissimo. Oggi pomeriggio si sarebbe dovuto presentare alle 16 davanti al giudice Andrea Belli e al pubblico ministero Raffaela Zuccarini ma quando i carabinieri sono andati a casa a prenderlo lui non c’era. Sono scattate le ricerche e l’uomo è stato trovato in un altro comune del Maceratese. Portato in Tribunale, il 47enne ha chiesto scusa ai militari poi ha patteggiato 10 mesi di reclusione per tutti i reati contestati, tranne che per l’evasione per la quale sarà denunciato a piede libero.