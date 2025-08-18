Morrovalle, scontro tra tre mezzi: in due all’ospedale

Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri

MORROVALLE – Scontro tra tre mezzi a Trodica di Morrovalle, un uomo e una donna finiscono all’ospedale. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio, 18 agosto, intorno alle 16, in via Dante Alighieri, all’altezza dell’incrocio con via Giovanni Paolo II.

Secondo quanto è stato ricostruito, due auto e un Fiat Doblò si sono scontrati per cause che sono in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Due le persone che sono state caricate in ambulanza e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Marche per accertamenti. Non sono gravi.