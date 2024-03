Morrovalle, donna scompare da casa: ricerche in corso

Questa mattina presto si è allontanata da casa per fare una passeggiata. Non aveva con sé il telefono cellulare

MORROVALLE – Scompare da casa all’alba, in corso le ricerche di una donna di 65 anni. A dare l’allarme sono stati verso l’ora di pranzo i familiari della donna, che questa mattina presto si è allontanata da casa per fare una passeggiata.

Non aveva con sé il telefono cellulare. Non è andata al lavoro e dopo qualche ora, non vedendola rientrare, i familiari hanno dato l’allarme.

Sono in corso le ricerche nella zona di Morrovalle, in località Borgo Pintura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche, guidata dal comandante Angelo Chiantese, i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile. In volo anche un elicottero dei vigili del fuoco, arrivato in zona da Pescara.