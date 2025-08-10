Monte San Giusto, abuso edilizio: denunciato 84enne. Nel capannone aveva realizzato un appartamento

L’appartamento ricavato abusivamente al 2° piano del capannone artigianale era stato ceduto in affitto ad una famiglia. Il fatto scoperto a Monte San Giusto

MACERATA – I carabinieri a Monte San Giusto, nell’ambito dei servizi di iniziativa predisposti, hanno accertato e denunciato il legale rappresentante di un’impresa edile locale. Si tratta di un sangiustese di 84anni. La denuncia per aver eseguito abusivamente delle opere edili all’interno di un proprio capannone artigianale, trasformando i locali adibiti a ufficio in una vera e propria abitazione, senza avere le previste autorizzazioni.

È stato, inoltre, accertato che l’appartamento ricavato abusivamente al 2° piano del capannone artigianale, è stato ceduto in affitto a una famiglia di origine pakistana. I militari, al termine delle indagini, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria il legale rappresentante dell’impresa edile per gli interventi eseguiti in assenza di “permesso di costruire”, in totale difformità o con variazioni essenziali.