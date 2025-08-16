Mogliano, automobilista in fuga dopo l’incidente: denunciato

Nel centro abitato di Monte San Giusto era stato segnalato un incidente stradale con feriti. Arrivati i carabinieri sul posto, di uno dei conducenti non vi era più traccia

MOGLIANO – I Carabinieri della Stazione di Mogliano hanno deferito in stato di libertà un cittadino italiano di 57 anni, residente a Monte San Giusto, ritenuto responsabile di omissione di soccorso, fuga a seguito di incidente stradale e lesioni personali.

Nei giorni scorsi, una pattuglia dei Carabinieri di Mogliano è intervenuta nel centro abitato di Monte San Giusto ove era stato segnalato un incidente stradale con feriti. Immediatamente i militari si sono recati sul posto per i primi soccorsi e per i rilievi del sinistro, ma di uno dei conducenti non vi era più traccia.

A questo punto sono scattati controlli più approfonditi e grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza della città e alle testimonianze raccolte, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità del conducente dell’autovettura, datosi alla fuga, un 57enne del luogo che ha provocato l’incidente stradale con feriti ed è fuggito senza prestare soccorso, abbandonando il luogo del sinistro. Per lui è scattata una denuncia a piede libero all’A.G. per i reati di omissione di soccorso, fuga dopo incidente e lesioni personali.