MATELICA – Un panetto di hashish del peso complessivo di 105 grammi è stato trovato e sequestrato dai carabinieri in un giardino vicino a una discoteca. È accaduto nei giorni scorsi quando i carabinieri della Stazione di Matelica, del Nucleo operativo della Compagnia di Camerino guidata dal capitano Angelo Faraca, e del Nucleo cinofili di Pesaro hanno eseguito mirati controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno così individuato un panetto di hashish insieme ad altro quantitativo già suddiviso in dosi e pronto per essere spacciato. La scoperta è stata fatta grazie al fiuto di Kevin, uno splendido pastore tedesco di quattro anni in forza al Nucleo cinofili, nei giardini pubblici nei pressi di una nota discoteca locale. Lo stupefacente era nascosto in mezzo alle siepi.

Successivamente i controlli sono stati estesi ai locali notturni della cittadina matelicese. Dieci i militari coinvolti, due i cani impiegati insieme ai loro conduttori, numerose le persone ed i mezzi controllati dai militari dell’Arma che continuano incessantemente la loro attività di contrasto allo spaccio degli stupefacenti nei pressi dei punti di maggiore aggregazione dei giovanissimi: pub, discoteche, bar e istituti scolastici. Dell’esito dell’attività è stata informata la Procura della Repubblica di Macerata mentre la droga è stata sequestrata per la successiva distruzione.