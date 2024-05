Macerata, a 48 anni ha un malore in casa a Sforzacosta: domani l’autopsia

MACERATA – Domani mattina all’obitorio dell’ospedale di Macerata sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Andrea Mogetta, il 48enne di Casette Verdini di Pollenza trovato ieri senza vita in un’abitazione a Sforzacosta di Macerata. Conosciutissimo in provincia anche per via del suo lavoro (era consulente finanziario di Poste Italiane nella filiale di Galleria Europa a Tolentino e prima a Macerata) ieri è stato colto da un malore che non gli ha dato scampo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i poliziotti della Squadra Volante, ma i soccorritori non sono riusciti a fare nulla per evitare il tragico epilogo.

Ora il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Claudio Rastrelli, ha disposto l’autopsia per accertare le cause dell’improvvisa morte di Mogetta che lascia la moglie e una figlia piccola. L’incarico è stato affidato al medico legale Antonio Tombolini. Parteciperà all’esame autoptico anche il tossicologo Rino Froldi. Dopo l’autopsia il corpo sarà restituito ai familiari per celebrare il rito funebre.