Nel corso dell’anno 2024 la Questura di Macerata nelle sue diverse articolazioni ha conseguito importanti risultati sotto il profilo della garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica. Sono state infatti tratte in arresto un totale di 53 persone da parte della Squadra Volanti e della Squadra Mobile.

Tra i fatti di maggior rilievo vanno annoverati l’arresto di due individui per la commissione di una rapina in concorso nella stazione di servizio di Tolentino. I due dopo aver minacciato con un coltello il benzinaio ed essersi fatti consegnare il portafoglio, si sono dati alla fuga ma sono stati intercettati e bloccati.



Per quanto concerne le rapine in autogrill, sempre a seguito di attività info-investigativa, sono stati denunciati due cittadini italiani per i reati di rapina aggravata in concorso commessi nelle stazioni di servizio di Tolentino e Montecosaro (quest’ultima sia in direzione mare che in direzione monti).



Un altro importante arresto a seguito di un tentato omicidio è stato operato a Macerata nei confronti di un cittadino sudamericano che armato di mannaia inseguiva un suo conoscente tentando di attingerlo al collo e alla testa senza però riuscire nel proprio intento.



Sempre in tema di reati contro le persone, nel giugno 2024 in seguito a due episodi di rissa avvenuti nelle vie del centro cittadino di Macerata fra cittadini di origine straniera, sono stati denunciati 14 extracomunitari; nel mese di novembre invece sono state denunciate 6 persone per il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e lo sfruttamento della prostituzione.

Droga

Per quanto attiene il contrasto allo spaccio di stupefacenti sono stati sequestrati più 100 kg di sostanze su tutta la provincia maceratese. Operazioni di rilievo sono state quelle poste in essere negli scorsi mesi di maggio e novembre. Nel mese di maggio le indagini della Squadra Mobile hanno condotto al sequestro di 58 kg tra hashish e marijuana e all’arresto del suo detentore avvenuto nel comune di Porto Recanati. Sono stati sequestrati poi 13 Kg tra hashish e marijuana nel centro di cittadino Macerata. In quest’ultimo caso la droga riposta all’interno del frigorifero era celata in confezioni di una nota marca di merendine per dissimularne il contenuto. Nel comune di Montecosaro invece sono state tratte in arresto 3 persone per detenzione ai fini di spaccio e sequestrati 70 gr di cocaina. Due di questi dopo essersi visti intimare l’alt hanno forzato il blocco e tentato di speronare l’auto della Polizia per garantirsi la fuga motivo per il quale sono stati arrestati anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Sempre a Macerata nel mese di settembre a seguito di un’intensa attività di collaborazione con Europol ed Interpol è stato eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di un cittadino magrebino latitante che aveva compiuto un tentato omicidio in Germania.



Le denunce

Nel complesso sono stati denunciati un totale di 174 soggetti per la commissione di diversi delitti.

I reati commessi maggiormente sono quelli di: minacce, lesioni dolose, maltrattamenti in famiglia e stalking.

Nei confronti di alcuni dei soggetti resisi responsabili delle ultime due fattispecie delittuose (maltrattamenti e stalking) sono stati emessi 20 ammonimenti. Altrettante situazioni sono in fase di istruttoria al momento.

Sono state poi identificate quasi 17 mila persone e controllati 9 mila veicoli.



Per quel concerne le misure di prevenzione disposte da parte del Questore della Provincia, sono stati comminati 19 Daspo a seguito di episodi riconducibili ai reati da stadio di cui 9 con obbligo di firma; sono stati emessi 63 Dacur nei confronti di altrettanti soggetti che con le proprie condotte costituivano una minaccia per la sicurezza e la tranquillità pubblica fuori dai locali; sono stati poi notificati 105 fogli di via verso pregiudicati intercettati nel territorio della provincia senza un giustificato motivo; sono stati eseguite 3 chiusure di esercizi e locali commerciali che di fatto venivano frequentati da soggetti pregiudicati e all’interno dei quali vi erano stati diversi episodi di turbativa dell’ordine pubblico.



Infine sono stati espulsi dal territorio nazionale poiché irregolari circa 60 extracomunitari anche per il tramite di accompagnamenti diretti in frontiera.

Per quel che riguarda i servizi al cittadino invece, sono stati rilasciati oltre 15 mila passaporti.



La attività a Civitanova

Anche a Civitanova Marche si sono ottenuti importanti risultati sotto il profilo della garanzia dell’ordine e della sicurezza pubblica: tra questi spicca l’arresto di un cittadino tunisino per maltrattamenti in famiglia nei confronti della propria moglie nel mese di luglio. Nel mese di ottobre, personale del commissariato ha posto in essere attività investigativa volta all’individuazione di un soggetto che aveva perpetrato una tentata rapina ai danni di una donna ultrasessantenne con la minaccia dell’utilizzo di un’arma da fuoco. Detta attività ha permesso di individuare e denunciare un cittadino tunisino oltre che a rinvenire e sequestrare l’arma utilizzata dal reo. La refurtiva asportata veniva riconsegnata alla donna e il reo, posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Macerata è stato rimpatriato nel paese d’origine.



Anche dal punto di vista investigativo sono stati individuati dal personale del Commissariato gli autori dei reati di rissa e lesioni nei vari episodi che si sono verificati durante la “malamovida” civitanovese.

Si segnala infine che durante l’intero anno solare sono stati effettuati numerosissimi servizi di ordine pubblico legati prevalentemente a partite di calcio di campionati minori caratterizzate comunque da notevole campanilismo e faziosità tra le tifoserie.

Durante tale periodo non si sono registrati incidenti.