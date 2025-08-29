Macerata, rissa vicino ad un locale: identificate, e denunciate, 5 persone

È stato accertato che la rissa tra i 5 giovani, schierati in due gruppi, è scaturita per futili motivi legati a gesti provocatori e alimentata anche dall’abuso di alcol. Il fatto a Macerata

MACERATA – I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Macerata hanno deferito all’Autorità Giudiziaria 5 giovani di cui uno di nazionalità dominicana, un cubano, un kossovaro e due albanesi, per il reato di rissa.

Il fatto

L’informativa di reato è scaturita da un intervento dei militari della Sezione Radiomobile di Macerata avvenuto la notte dello scorso 11 luglio in via Gramsci a Macerata, nei pressi di un noto esercizio pubblico, dove due giovani si stavano vicendevolmente colpendo con pugni.

Le successive indagini svolte dai militari, basate sull’acquisizione di testimonianze, sull’analisi di riprese video registrate dai sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di giungere, mediante individuazione fotografica, all’identificazione di 5 persone coinvolte in una rissa, scoppiata poco prima dell’intervento dei militari.

È stato accertato, inoltre, che la rissa tra i 5 giovani, schierati in due gruppi, è scaturita per futili motivi legati a gesti provocatori e di scherno tra di loro alimentati anche dall’abuso di alcol. Oltre ad essere scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria a carico dei 5 giovani, è stata inoltrata al Questore di Macerata, nei loro confronti, la proposta per l’applicazione della misura del Divieto di accesso ai pubblici esercizi o pubblico trattenimento ai sensi dell’art. 13 bis della Legge 14/2017.