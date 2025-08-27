Operazione delle Fiamme Gialle civitanovesi. Imprenditore condannato per danno erariale dalla Corte dei Conti ed effettuati nei suoi confronti sequestri di automezzi, immobili e disponibilità finanziarie

MACERATA – A seguito dei rilevanti indici di pericolosità tributaria emersi dalla preliminare attività d’intelligence esperita, i finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche hanno condotto una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale operante nel settore dei trasporti su strada, per gli anni d’imposta dal 2017 al 2022. All’esito è stata constatata l’omessa presentazione delle previste dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’Iva per alcuni anni d’imposta nonché un’evasione fiscale pari ad oltre 3.400.000 euro.

Il titolare della ditta è stato deferito alla Procura della Repubblica di Macerata per le ipotesi di reato di omessa dichiarazione, dichiarazione infedele e occultamento di scritture contabili obbligatorie venendo contestualmente segnalato alla competente Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate per l’emissione delle misure cautelari amministrative normativamente previste per i contribuenti evasori totali.

I dettagli della vicenda

Inoltre, nella fase propedeutica all’avvio della predetta attività ispettiva è emerso che l’impresa in questione aveva beneficiato, a vario titolo, di finanziamenti assistiti da garanzia statale e i finanzieri, ravvisando la possibile sussistenza di irregolarità commesse al fine di beneficiare indebitamente delle erogazioni pubbliche, hanno segnalato anche tale situazione alla stessa Autorità Giudiziaria.

Le ulteriori indagini svolte, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Macerata, hanno permesso di accertare che l’imprenditore aveva ottenuto, senza alcun titolo, elargizioni assicurate da garanzia pubblica per oltre 175.000 euro, rappresentando artatamente, nelle varie istanze di accesso ai benefici, una situazione economica, finanziaria e patrimoniale totalmente differente rispetto a quella effettiva tale da trarre in inganno gli istituti di credito destinatari delle richieste di finanziamento.

In aggiunta alle precedenti ipotesi delittuose già delineate, il titolare della ditta individuale è stato quindi segnalato anche per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche all’Autorità Giudiziaria competente alla quale è stato inoltre richiesto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente del profitto del reato corrispondente all’ammontare dei finanziamenti fraudolentemente conseguiti.

Condividendo l’impianto accusatorio costruito dai finanzieri, la competente Autorità Giudiziaria maceratese disponeva l’esecuzione della citata attività delegata che ha consentito di sottoporre a sequestro numerosi automezzi e una frazione di immobile per circa 35.000 euro intestati al titolare della ditta nonché disponibilità rinvenute su rapporti finanziari alla stessa riconducibili.

Sulla scorta delle risultanze emerse dalle attività di polizia giudiziaria ed economico – finanziaria i militari operanti hanno proceduto alla segnalazione del titolare dell’impresa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le Marche, in quanto lo stesso è stato ritenuto responsabile di aver cagionato un danno erariale pari all’ammontare dei finanziamenti indebitamente percepiti.

Al termine del giudizio di responsabilità, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, accogliendo appieno la tesi degli inquirenti, ha emesso sentenza di condanna nei confronti dell’imprenditore, riconoscendo la dolosità delle sue condotte e disponendo la restituzione di quanto indebitamente ricevuto.

«L’operazione testimonia l’approccio trasversale che caratterizza l’azione condotta dal Corpo a tutela delle entrate erariali e della spesa pubblica nazionale, finalizzata a disvelare i più gravi e perniciosi meccanismi di frode fiscale e a contrastare l’illecita apprensione di risorse statali destinate agli investimenti che frenano lo sviluppo del Paese», spiegano le fiamme gialle.