Macerata, cocaina e marijuana e oltre 25mila euro in contanti: albanese arrestato

MACERATA – Da qualche tempo i carabinieri stavano seguendo un giovane albanese, nella serata di ieri 15 marzo è scattato il blitz a Villa Potenza: l’uomo è stato trovato con più di mezzo chilo di droga tra cocaina e marijuana e 25.400 euro in contanti. È finito in carcere a Montacuto.

L’operazione porta la firma dei carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo provinciale e della Sezione operativa della Compagnia del capoluogo. I militari da qualche tempo stavano seguendo il 27enne già noto per precedenti in materia di spaccio e ieri sera lo hanno fermato nella frazione di Villa Potenza in prossimità del campo sportivo. Al momento del controllo è stato trovato con circa quattro grammi di cocaina, suddivisa in cinque confezioni già pronte per essere spacciate.

La perquisizione è stata estesa anche al suo domicilio, un’abitazione al centro di Macerata, dove sono stati trovati e sequestrati altri 260 grammi di cocaina, circa 350 grammi di marijuana, 25.400 euro in contanti ritenuti essere provento dell’attività di spaccio, oltre ad un bilancino elettronico di precisione e materiale usato solitamente per il confezionamento delle dosi. La considerevole quantità di cocaina e marijuana, che immessa sul mercato avrebbe assicurato, secondo le stime degli investigatori, introiti per circa 40mila euro, è stata sottoposta a sequestro e messa a disposizione della competente autorità giudiziaria. L’arrestato, invece, su disposizione del pubblico ministero di turno Enrico Barbieri, è stato condotto alla casa circondariale di Montacuto ad Ancona in attesa della fissazione della convalida dell’arresto. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la rete dei contatti dello straniero.