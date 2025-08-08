Macerata, calci e pugni all’infermiere del pronto soccorso. Denunciato 46enne

Durante le operazioni di accettazione si è improvvisamente scagliato contro l’infermiere del triage colpendolo con un calcio agli arti inferiori e con un pugno al volto

MACERATA – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Macerata hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 46enne di Treia (MC), ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate e violenza ad incaricato di un pubblico servizio.

Ieri 7 agoso verso le ore 20, personale del Nucleo Operativo e Radiomobile di Macerata è intervenuto presso il locale pronto soccorso, poiché, poco prima, un infermiere 38enne in servizio presso il triage, è stato aggredito da un paziente in forte stato di alterazione psichica.

Il 46enne, durante le operazioni di accettazione, si è improvvisamente scagliato contro l’infermiere colpendolo con un calcio agli arti inferiori e con un pugno al volto. Il 46enne, opportunamente contenuto, è stato visitato e sottoposto a T.S.O. con relativo ricovero presso l’unita operativa di Psichiatria. L’infermiere, invece, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Il treiese è stato denunciato all’A.G.