Macerata, blitz alla festa abusiva: sanzioni per oltre 8mila euro

Il controllo ha accertato irregolarità tra cui, organizzazione di intrattenimento danzante senza la prevista licenza di pubblica sicurezza, assenza di obblighi espositivi e di strumenti per la prevenzione dell’abuso di alcol. Il fatto a Piediripa di Macerata

MACERATA – Blitz alla festa abusiva: multe per oltre 8mila euro. Personale della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura, coadiuvato dalla Polizia Locale di Macerata, ha effettuato un controllo amministrativo in un circolo privato di Piediripa, dove era in corso un evento musicale non autorizzato con elevato afflusso di partecipanti.

L’evento, pubblicizzato sui social network, non è passato inosservato agli occhi attenti degli investigatori della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Macerata.

L’operazione è scattata nell’ambito di mirati controlli a tutela della sicurezza e della legalità nei luoghi di intrattenimento e aggregazione.

Il controllo ha permesso di accertare gravi irregolarità: inottemperanza a prescrizioni comunali già impartite, organizzazione di trattenimento danzante senza la prevista licenza di pubblica sicurezza, assenza di obblighi espositivi e di strumenti per la prevenzione dell’abuso di alcol, come il rilevatore alcolemico e le tabelle sui sintomi correlati.

In totale sono state contestate sette violazioni amministrative, per un importo complessivo di circa 8.000 euro. Come previsto dalla normativa vigente, gli Agenti hanno intimato l’immediata interruzione della musica e disposto il graduale deflusso degli avventori, monitorando l’uscita in condizioni di sicurezza.