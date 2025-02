Macerata, accoltellamento in via Roma: arrestato un 25enne

MACERATA – Questa notte gli agenti di polizia sono intervenuti in via Roma, all’altezza del civico 40, nei pressi di un circolo ricreativo in seguito ad una segnalazione sulla linea del soccorso pubblico per una persona a terra.

Il personale intervenuto ha trovato un ragazzo disteso a terra con gli abiti sporchi di sangue, poi identificato per un peruviano, venticinquenne, con permesso di soggiorno per richiesta asilo in corso di validità, domiciliato a Macerata. Dalle indagini è emerso che un suo connazionale quarantunenne, con permesso di soggiorno in corso di validità, residente a Macerata, era stato soccorso dal personale sanitario e trasportato al Pronto Soccorso, verosimilmente colpito da alcune coltellate. II ferito è stato successivamente trasportato all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona con diagnosi di ferita da taglio al fianco sinistro ed all’avambraccio destro ed al capo, con prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Il presunto accoltellatore, accompagnato presso la Questura, a seguito di una attività investigativa da parte della polizia è stato tratto in arresto in flagranza di reato per tentato omicidio.

Sul posto è stato sequestrato un coltello con lama in acciaio di 20 centimetri e gli indumenti sporchi di sangue dell’aggressore. Il litigio sarebbe scaturito per futili motivi ed in stato di alterazione psico fisica. Terminate le incombenze di rito l’arrestato è stato portato nel carcere di Ancona.