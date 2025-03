Macerata, 47enne sanzionato e allontanato per ubriachezza molesta

MACERATA – Controlli per la sicurezza urbana nelle zone ritenute più sensibili ma anche in diversi quartieri dellacittà recentemente sono stati messi in atto dalla polizia locale di Macerata. «Per l’amministrazione comunale è prioritario garantire a tutti i cittadini un ambiente sicuro in cui vivere e lavorare – commenta l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna -. Per questo stiamo intensificando i controlli della Polizia Locale nel nostro territorio. Ciò significa pattuglie nelle aree più sensibili, ma non solo. Crediamo fermamente che una città sicura sia il risultato di uno sforzo comune, dove ognuno di noi gioca un ruolo attivo nella prevenzione. La Polizia Locale è il nostro primo punto di

riferimento e il suo impegno sul campo sarà costantemente supportato dall’Amministrazione».

«I controlli di sicurezza urbana sono uno strumento importante a garanzia della nostra comunità, ed è

per questo che la Polizia locale si impegna costantemente in azioni di prevenzione e monitoraggio, p

garantire una maggiore sicurezza per tutti – afferma il comandante Danilo Doria -. I controlli, come in

questi casi, non saranno limitati alle sole aree particolarmente sensibili della città, ma si estenderanno

anche ai quartieri meno affollati, assicurando un presidio capillare del territorio. La nostra missione è

quella di creare un ambiente più sicuro e sereno, dove ogni cittadino possa sentirsi protetto e tutelato. Ci

muoveremo attivamente in tutte le zone, adottando un approccio proattivo e visibile, affinché la

presenza della Polizia locale sia percepita come un deterrente contro comportamenti illeciti e situazioni

di rischio».



In ordine di tempo gli ultimi controlli hanno riguardato corso Cairoli, il parco di via Isonzo, via Maestri

del lavoro e la zona di viale Indipendenza. Sabato scorso (primo marzo), durante un pattugliamento effettuato a piedi in corso Cairoli, gli agenti hanno identificato un uomo di 47 anni, residente a Loro Piceno che, in preda

ai fumi dell’alcol, stava creando scompiglio all’interno di un’attività commerciale. Identificato e condotto al Comando di viale Trieste, il quarantasettenne è stato sanzionato per ubriachezza molesta (50 euro) e per violazione al regolamento comunale di polizia e sicurezza urbana (200 euro) e, in base allo stesso, nei suoi confronti è stato emesso un ordine di allontanamento.

Gli agenti, viste le sue condizioni, hanno anche allertato l’ambulanza ma l’uomo ha rifiutato l’intervento.

Inoltre, nei giorni scorsi, sono stati effettuati dei controlli nella zona di santa Croce per l’occupazione di

un monolocale che risultava inagibile. All’interno sono stati trovati e identificati 3 extracomunitari in

regola con il permesso di soggiorno ma senza contratto o titolo per utilizzare il locale. All’affittuario è

stato contestato il fatto di non aver dato comunicazione all’autorità di Pubblica sicurezza di aver

fornito alloggio ai tre uomini, così come previsto dalla legge che stabilisce anche una sanzione di

1.000 euro per l’omissione. La polizia locale ha provveduto anche ad inoltrare segnalazione all’Ufficio

Tecnico comunale per la verifica dei relativi requisiti.