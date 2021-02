Macerata, 32enne trovato morto in garage

MACERATA – Un trentaduenne è stato trovato morto questa mattina (mercoledì 3 febbraio) nel garage all’interno del palazzo dove abitava, in via De Angelis, nel quartiere Pace. A fare la tragica scoperta è stato il fratello una volta tornato a casa. Sul posto sono arrivati la polizia, la polizia locale e i medici del 118, ma purtroppo per il giovane non c’era più nulla da fare.

La notizia si è subito diffusa nel quartiere dove il ragazzo era conosciuto e tanti amici, increduli, si sono radunati davanti all’abitazione. Ancora sconosciute le cause che possano aver portato il giovane a togliersi la vita.