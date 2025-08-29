Incidente agricolo a Muccia: 69enne si ribalta con il trattorino e muore

Dramma a Muccia, muore un uomo a causa di un incidente agricolo. Addio a Giorgio Micucci aveva 69 anni ed era residente a Roma

MUCCIA – Dramma a Muccia, nel Maceratese, muore un uomo a causa di un incidente agricolo. Ieri sera (giovedì 28 agosto) intorno alle 20, nella frazione di Massaprofoglio, Giorgio Micucci stava lavorando con un piccolo trattore in un terreno agricolo, quando per cause ancora in corso di accertamento sembra che si sia ribaltato. Il 69enne, residente a Roma, è stato pertanto schiacciato dal mezzo, troppo grave il politrauma riportato.

Prontamente si è attivata la macchina dei soccorsi, ma i sanitari del 118 una volta giunti sul posto non hanno potuto fare altro se non costatare il decesso dell’uomo. Il 69enne lascia la moglie Luciana, il figlio Matteo con Benedetta, il fratello Marco e le sorelle Angela e Luciana. Il funerale si terrà domani (sabato 30 agosto) alle ore 15 presso l’Eremo del Beato Rizzerio.