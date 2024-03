Insediato a Macerata il nuovo vicario del questore Marcello Pedrotti

Il questore Luigi Silipo: «È una fortuna per Macerata avere un dirigente completo come è lui, serio e con un’esperienza in settori nevralgici per la società»

MACERATA – Dal primo marzo scorso ha preso servizio a Macerata il vicario del questore Marcello Pedrotti. Cinquantasei anni, originario di Cattolica ma marchigiano d’adozione da 14 anni dopo aver sposato un’ufficiale dei carabinieri di Ancona, Pedrotti oggi è stato presentato alla stampa dal questore Luigi Silipo: «È una fortuna per Macerata – ha evidenziato il questore – avere un dirigente completo come è lui, serio e con un’esperienza in settori nevralgici per la società».

Entrato in polizia nel 1993 Pedrotti ha iniziato la sua carriera da agente nella Stradale di Cesena e Biella, dopo avere conseguito il brevetto di comandante di unità navale presso il centro nautico e sommozzatori di La Spezia, nel 1998 è diventato funzionario, l’anno successivo fu assegnato alla II zona polizia di Frontiera per la Lombardia a Milano dove ha svolto l’attività di polizia di frontiera (aerea e terrestre) e di sicurezza aeroportuale occupandosi in via esclusiva di quest’ultima dopo l’attentato alle Torri Gemelle nel 2001.

Il vicario Marcello Pedrotti

Successivamente, a Rimini, è stato dirigente della Divisione del Personale, della Digos e capo di Gabinetto. Nel 2020 ha guidato il commissariato di Monopoli poi, diventato primo dirigente, nel 2022 ha assunto l’incarico di dirigente della Divisione Amministrativa e Sociale e l’anno successivo capo di Gabinetto di Taranto. «Sono veramente felice – ha aggiunto il questore Silipo – che il Dipartimento abbia incaricato Pedrotti di svolgere le funzioni di vicario, il Dipartimento ha dato a Macerata un dirigente di polizia di grande esperienza sia in unità operative sia nell’Ufficio di gabinetto. Porterà benefici sia alla questura che a tutta la cittadinanza».

Il neo vicario ha ringraziato «il Dipartimento per questa possibilità e il questore per le parole. Spero di essere all’altezza delle aspettative, cercherò di mettere sul campo l’esperienza di 31 anni di servizio e l’entusiasmo che in questi 31 anni non mi ha mai abbandonato. Poi sono doppiamente soddisfatto di essere qui perché mi sono trasferito nelle Marche 14 anni fa quando ho sposato mia moglie».

Il questore Silipo ha poi espresso soddisfazione anche per la recente promozione a primo dirigente di Patrizia Peroni ed Edoardo Polce. «Per noi – ha evidenziato – è motivo di grande soddisfazione perché sono state riconosciute la professionalità e la grande dedizione dei due colleghi nel loro lavoro. È un momento felice per la polizia di Macerata».