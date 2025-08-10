Treia, perde il controllo dell’auto e finisce contro una recinzione: nei guai 52enne per alcol

MACERATA – Nell’ambito dell’intensificazione delle varie attività di controllo del territorio disposte dal Comando Provinciale di Macerata, i carabinieri hanno effettuato mirati controlli sulle principali arterie viarie e nelle zone maggiormente frequentate dalla movida giovanile e in quelle dei centri abitati della provincia ritenuti più a rischio di degrado.

A Macerata, i militari della Sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà un cittadino peruviano di 40 anni residente in provincia, già noto alle forze dell’ordine. Il 40enne, è stato fermato alle tre di notte e sottoposto ad accertamento alcolemico: il test ha rilevato un tasso alcolemico pari a 1,87 g/l. La patente di guida è stata immediatamente ritirata, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro e affidato al custode giudiziale.

Nel corso delle attività, sempre a Macerata, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, hanno fermato e controllato nelle vie del centro cittadino, un cittadino marocchino di 24 anni residente a Milano ma domiciliato in città che, sin da subito, è apparso agitato senza alcun particolare motivo. A questo punto, sono scattati i dovuti controlli a carico del giovane che hanno consentito di rinvenire nella sua disponibilità, circa 1,50 grammi di hashish, celati all’interno di un sacchetto. Il ragazzo è statosegnalato alla Prefettura di Macerata per possesso di stupefacente per uso personale. L’hashish rinvenuto è stato sequestrato e posto a disposizione dell’Autorità Amministrativa.

A Treia, i carabinieri della Stazione, dopo le 24, sono intervenuti sulla S.P. 25 dove, un 52enne residente a Cingoli, già noto alle forze dell’ordine, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale con soli danni alle cose. L’uomo alla guida, per cause in corso di accertamento, all’altezza di una rotatoria, perdeva il controllo del mezzo terminando la corsa su una recinzione di una casa adiacente alla strada. Sottoposto a verifica alcolemica, è risultato positivo con un tasso pari a 0,94 g/l. In questo caso, la patente è stata ritirata e il veicolo affidato a persona idonea.

L’attività rientra nel quadro delle iniziative di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità e di degrado urbano, con particolare attenzione al controllo delle aree sensibili del territorio.