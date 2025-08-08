Scontro tra auto e moto a Fiuminata: motociclista ferita

FIUMINATA – Scontro tra auto e moto a Fiuminata, nei pressi dell’incrocio con Castello, motociclista a Torrette. L’incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri (7 agosto), intorno alle 18.30, quando la giovane alla guida dell’auto mentre si immetteva sulla SP361 ha colpito la ragazza in sella alla moto che stava sopraggiungendo sul rettilineo.

Gli operatori del 118, una volta giunti sul luogo dell’impatto, hanno stabilizzato la donna e disposto il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette in Ancona mediante eliambulanza con politrauma. Illesa la conducente dell’auto. Anche i carabinieri sono arrivati sul posto per effettuare i rilievi. Da ricostruire l’esatta dinamica che ha portato al violento scontro.