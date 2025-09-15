San Severino, perde il controllo della moto: minore in codice rosso
San Severino, perde il controllo della moto: minore in codice rosso

Il ragazzo, soccorso in codice rosso, è stato trasferito con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, in Ancona

Polizia locale di San Severino (Immagine di repertorio)
SAN SEVERINO – Incidente stradale questa mattina, 15 settembre, poco prima delle ore 13, in località San Michele all’altezza del villaggio terremotati “Campagnano” appena fuori il centro abitato cittadino, superato il cimitero in direzione di Tolentino.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, un giovane minorenne di Tolentino alla guida di una moto da strada ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. 

Le indagini sono in corso per capire se ci sia stato, o meno, un contatto con altri veicoli. Il ragazzo, soccorso in codice rosso, è stato trasferito con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, in Ancona. Il giovane è comunque rimasto sempre cosciente.

