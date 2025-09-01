Pollenza, incidente tra auto e moto: 66enne ferito
Macerata
Cronaca Macerata

Pollenza, incidente tra auto e moto: 66enne in eliambulanza a Torrette

Scontro a Pollenza, un uomo è stato portato a Torrette. Da chiarire la dinamica che ha portato all’impatto

Di Lisa Grelloni -
L'eliambulanza

MACERATA – Scontro tra moto ed automobile a Pollenza, un uomo è stato portato a Torrette. L’incidente è avvenuto questa mattina, primo settembre.

Visto il violento schianto, il centauro di 66enne ha riportato la peggio. Prontamente si è attivata la macchina dei soccorsi, i sanitari del 118 una volta giunti sul posto hanno prestato le prime cure all’uomo e poi hanno disposto il suo trasferimento all’ospedale regionale di Torrette in Ancona. Illese le persone presenti in auto. I Carabinieri sono intervenuti per effettuare tutti i rilievi del caso, così da cercare di ricostruire l’esatta dinamica che ha portato all’incidente. 

