Pollenza, incidente tra auto e moto: 66enne in eliambulanza a Torrette

MACERATA – Scontro tra moto ed automobile a Pollenza, un uomo è stato portato a Torrette. L’incidente è avvenuto questa mattina, primo settembre.

Visto il violento schianto, il centauro di 66enne ha riportato la peggio. Prontamente si è attivata la macchina dei soccorsi, i sanitari del 118 una volta giunti sul posto hanno prestato le prime cure all’uomo e poi hanno disposto il suo trasferimento all’ospedale regionale di Torrette in Ancona. Illese le persone presenti in auto. I Carabinieri sono intervenuti per effettuare tutti i rilievi del caso, così da cercare di ricostruire l’esatta dinamica che ha portato all’incidente.