Tragedia a Passo San Ginesio, donna investita da un camion mentre attraversa la strada. Muore 59enne

La vittima è Marinella Cipollari, infermiera di Falerone. Inutili i soccorsi, sotto choc il marito e l'autista del camion. Indagini in corso sulla dinamica

MACERATA – Tragedia a Passo San Ginesio, donna attraversa la strada e viene travolta ed uccisa da un camion. L’incidente è avvenuto ieri sera, 10 settembre, intorno alle 18.45. Marinella Cipollari, 59 anni, stava attraversando la strada all’altezza del ristorante Isolina, lungo la strada provinciale 78 Picena, quando è stata investita da un camion.

La macchina dei soccorsi si è prontamente attivata, gli operatori del 118 sono giunti sul posto ma non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso della donna, troppo gravi i traumi riportati nell’impatto. La vittima, residente a Falerone lavorava come infermiera. Sotto choc il marito e il conducente del mezzo pesante. I Carabinieri sono intervenuti per effettuare tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire l’esatta dinamica che ha portato all’investimento mortale.

