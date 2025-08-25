Pieve Torina, brutta caduta per un 63enne: portato a Torrette con l’eliambulanza

MACERATA – Incidente domestico a Pieve Torina, nella frazione di Appennino, 63enne caduto in un’abitazione. Il sinistro è successo ieri (domenica 24 agosto) intorno alle 17.30, le cause sono ancora in corso di accertamento.

Prontamente è scattato l’allarme, i sanitari del 118 sono intervenuti e hanno stabilizzato l’uomo, ma visto il politrauma causato dalla brutta caduta, è stata contattata l’eliambulanza, che ha caricato il ferito e l’ha condotto in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette, in Ancona.