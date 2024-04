Civitanova, imbocca la superstrada contromano: frontale tra due auto

CIVITANOVA MARCHE – Imbocca contromano la superstrada e provoca un frontale. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 2 aprile, poco prima di mezzogiorno, sulla rampa tra la Ss 16 e la superstrada Valdichienti. Un uomo, al volante di una Dacia, ha imboccato la superstrada nel tratto in cui si esce dalla Ss 77 per immettersi sulla statale adriatica, scontrandosi con una macchina guidata da una giovane. Sul posto sono intervenuti una ambulanza della Croce Verde e gli agenti della polizia stradale. Fortunatamente l’impatto tra i due veicoli è stato lieve. La giovane donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per un controllo.