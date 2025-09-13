Civitanova Marche, auto contro moto. Centauro a Torrette
Macerata
Cronaca Macerata

Civitanova Marche, auto contro moto. Centauro a Torrette

Il conducente della moto, rimasto incastrato sotto l’autoveicolo, è stato estratto dalla squadra VVF di Civitanova Marche e affidato alle cure del personale sanitario del 118

Di Redazione -
Civitanova Marche, auto contro moto. Centauro a Torrette
Civitanova Marche, auto contro moto. Centauro a Torrette

CIVITANOVA MARCHE – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 16:15 in contrada San Savino di Civitanova Marche per un incidente stradale tra un’autovettura e un motociclo.

Il conducente della moto, rimasto incastrato sotto l’autoveicolo, è stato estratto dalla squadra VVF di Civitanova Marche e affidato alle cure del personale sanitario del 118.

Successivamente è stato elitrasportato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi di legge.

Ti potrebbero interessare