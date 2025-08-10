Incidente al 48° Concorso Ippico a Cingoli: ferita una fantina di 17 anni

Durante la prova di salto ad ostacoli, la giovane è stata disarcionata e trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette

CINGOLI- Incidente nel secondo giorno del 48° Concorso Ippico Nazionale B0* all’Avenale, frazione di Cingoli, ferita una fantina. Oggi (domenica 10 agosto) intorno alle ore 16, Oggi, domenica 10 agosto, intorno alle ore 16, la 17enne stava eseguendo una prova di salto ad ostacoli quando è stata disarcionata e ha subito una caduta da cavallo.

Prontamente gli operatori del 118 presenti sono intervenuti, e dopo aver stabilizzato la ragazza, constatata la gravità del sinistro, hanno disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Fortunatamente sembra che la giovane non sia in pericolo di vita.