Civitanova, paura nel parcheggio sotterraneo di un centro commerciale: a fuoco una vettura

CIVITANOVA – Poco prima delle 18, di ieri, domenica 24 agosto, una squadra dei vigili del fuoco di Civitanova, con il supporto di personale proveniente dalla sede centrale, è intervenuta per l’incendio di un’autovettura.

L’auto si trovava all’interno del parcheggio sotterraneo di un centro commerciale. Il veicolo, ad alimentazione ibrida, è stato spento e successivamente messo in sicurezza. I danni si sono limitati al cofano anteriore. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non risultano altre auto danneggiate.