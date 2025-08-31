Grave incidente stradale a Tolentino: tre feriti, un uomo a Torrette con l’eliambulanza

TOLENTINO- Grave incidente nella notte a Tolentino, 37enne in codice rosso. Lo scontro tra due automobili avvenuto vicino al centro commerciale La Rancia si è verificato intorno all’una di notte, quattro le persone coinvolte: tre uomini feriti.

La macchina dei soccorsi si è prontamente attivata, i sanitari del 118 una volta giunti sul posto hanno stabilizzato i passeggeri. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre dalle lamiere una delle persone a bordo.

Ad avere la peggio nel violento impatto è stato un uomo di 37 anni, per il quale è stato disposto il trasferimento mediante eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette in Ancona. I Carabinieri si sono recati sul luogo del sinistro per effettuare tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica.