Macerata, rubano vini e liquori di pregio: denunciate tre persone

Gli indagati hanno sottratto diversi generi alimentari tra cui alcune bottiglie di vini e liquori, per un valore di oltre 150 euro. Il furto in un supermercato di Macerata

MACERATA – I carabinieri della Stazione di Macerata hanno deferito in stato di libertà tre cittadini italiani, due uomini di 42 e 64 anni e una donna di 41, tutti residenti a Macerata e già noti alle Forze dell’Ordine, ritenuti responsabili di un furto ai danni di un supermercato cittadino.

L’episodio risale a qualche settimana fa. Gli indagati hanno sottratto, dagli scaffali, diversi generi alimentari tra cui alcune bottiglie di vini e liquori di pregio, per un valore complessivo di oltre 150 euro, occultandoli in uno zaino e riuscendo a eludere i controlli all’uscita dell’esercizio, dileguandosi nelle vie limitrofe senza procedere al pagamento.

Immediatamente dopo l’accaduto, i Carabinieri, grazie alla denuncia sporta dal titolare dell’esercizio, hanno avviato un’attività investigativa, raccogliendo testimonianze utili e procedendo all’analisi accurata delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del supermercato e delle videocamere posizionate in punti strategici del centro abitato. Le riprese hanno consentito di documentare con chiarezza i movimenti dei tre all’interno del punto vendita e di confermare il furto della merce.

L’identificazione dei tre è stata possibile anche grazie al riconoscimento da parte di testimoni presenti al momento dei fatti. Al termine delle indagini, sono stati tutti formalmente denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso.