Fiuminata, imbrattato il manifesto di Marinelli: «Gesto intimidatorio che minaccia ogni confronto democratico»

FIUMINATA- Il 28 ed il 29 settembre ci saranno le elezioni regionali nelle Marche. In piena campagna elettorale, imbrattato il manifesto del consigliere regionale e candidato con la Lega Renzo Marinelli affisso a Fiuminata,

Queste le sue parole critiche affidate a un post su Instagram: «Vandalismo e minacce. In piena campagna elettorale, il confronto dovrebbe essere fatto di idee, proposte e rispetto reciproco. Invece, c’è chi sceglie l’insulto e l’intimidazione», ha sottolineato Marinelli.

«Su un mio manifesto a Fiuminata hanno scritto “Leghista attento, ancora fischia il vento”: un chiaro riferimento politico-ideologico che va oltre il semplice vandalismo. È un gesto intimidatorio – ha proseguito il consigliere – che minaccia non solo me, ma l’intera comunità e i valori di rispetto ed educazione che dovrebbero guidare ogni confronto democratico. Io non mi lascio spaventare. Continuerò a parlare del futuro per le Marche.

Chi non ha argomenti preferisce agire nell’ombra con una bomboletta spray: questo è il loro modo di fare politica. Il futuro – ha concluso – si costruisce con serietà e confronto, non con l’odio e le minacce».