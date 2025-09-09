Macerata, avrebbe chiesto alla ex di fare sesso in cambio dei soldi per il mantenimento dei figli: condannato un 43enne

MACERATA – Chiede alla ex di fare sesso in cambio del mantenimento per i figli, la minaccia e in una circostanza la aveva inseguita con l’auto. Condannato per stalking e violenza sessuale un uomo di 43 anni, che vive nell’entroterra maceratese.

I fatti contestati erano avvenuti da maggio a novembre 2024, secondo quanto ha denunciato la donna dopo la separazione. Secondo l’accusa, l’uomo, a maggio, avrebbe seguito la donna in auto, sorpassandola in maniera brusca e costringendola a fermarsi. Una volta sceso, la avrebbe spaventata bussandole sulla portiera dell’auto con violenza. Poco dopo, a luglio, la avrebbe minacciata, dicendole che non le avrebbe dato i soldi per il mantenimento dei figli se lei non avesse accettato di fare sesso con lui.

In una occasione, la avrebbe palpeggiata, dandole 20 euro e dicendole che se voleva di più doveva fare altro alludendo ad atti sessuali. La avrebbe anche minacciata di dare fuoco alla sua macchina e la avrebbe molestata con messaggi whatsapp, chiedendole un rapporto sessuale, altrimenti non le avrebbe pagato le spese extra per il mantenimento.

Oggi in tribunale a Macerata il 43enne è stato condannato per stalking e violenza sessuale a due anni, con pena sospesa condizionata alla frequentazione di corsi per persone maltrattanti.