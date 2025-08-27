Civitanova, in crescita le violazioni. I dati

CIVITANOVA – «Non è la quantità delle multe a fare la differenza, ma la loro efficacia», spiega Cristian Lupidi, comandante della polizia locale di Civitanova. Che spiega come la sicurezza stradale e urbana «passi da controlli serrati, tecnologia e organizzazione». Ed ecco il bilancio delle attività.

Nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 26 agosto dei tre anni considerati, gli accertamenti per violazioni al Codice della Strada sono passati da 11.778 nel 2023 a 13.272 nel 2024 fino ai 13.613 nel 2025, con un progresso complessivo del 15,6% in tre anni (+12,7% tra 2023 e 2024 e +2,6% tra 2024 e 2025). I totali degli accertamenti sono riferiti al medesimo periodo per tutti e tre gli anni, mentre la specifica per tipologia di violazione confronta l’intero 2023, l’intero 2024 e il periodo 1 gennaio – 26 agosto 2025, evidenziando una crescita significativa nelle infrazioni più pericolose.

«Non è la quantità delle multe a fare la differenza, ma la loro efficacia. Colpiamo i comportamenti che mettono a rischio la vita, dall’uso del cellulare alla mancanza di assicurazione o di revisione, con controlli mirati e costanti. Siamo presenti anche nel perseguimento dei reati e la città ci riconosce come una forza pronta a intervenire su molte criticità del territorio, non solo sul Codice della Strada. Ogni pattuglia, ogni intervento e ogni rilevazione contribuiscono a rafforzare la sicurezza reale e percepita, a vantaggio di tutti i cittadini. La nostra Polizia Locale continua a crescere in modernità ed efficacia, mantenendo alta l’attenzione alle priorità della comunità con professionalità e dedizione», spiega Cristian Lupidi, comandante della polizia locale di Civitanova.

Alcuni dati

Controlli mirati hanno colpito i comportamenti a maggiore impatto sulla sicurezza, con importi delle sanzioni significativi. Per la mancata revisione, con sanzione di 173 euro e annotazione sulla carta di circolazione, i casi sono stati 57 nel 2023, 172 nel 2024 e 232 nel 2025 (+307% rispetto al 2023). Le cinture non allacciate, con multa di 83 euro e decurtazione di 5 punti sulla patente, hanno visto 13 casi nel 2023, 55 nel 2024 e 157 nel 2025 (+1.108%).

L’uso del cellulare alla guida, sanzionato con 250 euro e sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi, è passato da 3 casi nel 2023 a 9 nel 2024 e 43 nel 2025 (+1.333%). La mancata copertura assicurativa, con multa di 866 euro e sequestro del veicolo, è stata rilevata 13 volte nel 2023, 68 nel 2024 e 100 nel 2025 (+669%). La guida senza patente, sanzionata con 5.100 euro e fermo del veicolo per 3 mesi, ha registrato 4 casi nel 2023, 5 nel 2024 e 14 nel 2025 (+250%), mentre i cantieri stradali non autorizzati, con multa di 866 euro e rimozione delle opere, sono stati 0 nel 2023, 1 nel 2024 e 9 nel 2025. Nel 2025, 47 verbali hanno comportato il ritiro del documento di guida.

Gli incidenti

I dati indicano stabilità con segnali di crescita nel 2025 (dato parziale). Nel 2023 la Polizia Locale ha rilevato 245 incidenti totali, di cui 111 con feriti (2 in prognosi riservata e 1 oltre 40 giorni), mentre nel 2024 sono stati 251 gli incidenti rilevati, con 122 feriti (2 in prognosi riservata). Nel periodo 1° gennaio – 25 agosto 2025 si contano 193 incidenti rilevati dalla Polizia Locale, di cui 79 con feriti (1 in prognosi riservata e 2 oltre 40 giorni). La riorganizzazione del Nucleo Operativo Pronto Intervento e Sicurezza ha introdotto un’aliquota mobile che rileva stabilmente gli incidenti stradali; durante gli orari di servizio c’è sempre una pattuglia dedicata all’infortunistica, garantendo rilievi più tempestivi e qualificati.

L’uso di nuovi strumenti portatili ha velocizzato le verifiche e le contestazioni su strada, mentre a breve sarà acquistato un nuovo selettore elettronico, installato su un veicolo di servizio, che effettuerà controlli dinamici sui mezzi in circolazione, segnalando in tempo reale mancanze di assicurazione o di revisione, rafforzando ulteriormente l’efficacia dell’attività operativa.

La Polizia Locale rappresenta un punto di riferimento costante per la sicurezza urbana, vigilando nelle aree sensibili come scuole, percorsi pedonali, il centro cittadino e zone ad alta frequentazione. Il lavoro quotidiano degli operatori si traduce in un presidio attivo del territorio, con una presenza il più costante possibile, che rafforza la sicurezza reale e percepita nella città. A questa attività verrà dato un ulteriore impulso a breve attraverso riorganizzazioni mirate e nuove iniziative preventive e repressive, per una Polizia Locale sempre più moderna, efficace e resiliente, capace di affrontare le esigenze di un contesto dinamico come Civitanova Marche.