Corridonia, ruba vini e liquori al supermercato. Denunciato 32enne

CORRIDONIA – I Carabinieri della Stazione di Corridonia hanno deferito in stato di libertà un cittadino italiano di 32 anni, residente a Macerata e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di un furto ai danni di un supermercato cittadino.

L’episodio risale al mese di luglio, allorquando l’uomo ha sottratto, dagli scaffali di un supermercato della zona, diversi generi alimentari tra cui alcune bottiglie di vini e liquori di pregio, per un valore complessivo di circa 300 euro, riuscendo a eludere i controlli all’uscita dell’esercizio, dileguandosi nelle vie limitrofe senza procedere al pagamento.

Immediatamente dopo l’accaduto, i Carabinieri, grazie alla denuncia sporta dal titolare dell’esercizio, hanno avviato un’attività investigativa, raccogliendo testimonianze utili e procedendo all’analisi accurata delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del supermercato e delle videocamere posizionate in punti strategici del centro abitato. Le riprese hanno consentito di documentare con chiarezza i movimenti del sospettato all’interno del punto vendita e di confermare il furto della merce.

L’identificazione dell’uomo è stata possibile anche grazie al riconoscimento da parte di testimoni presenti al momento dei fatti. Al termine delle indagini, il 32enne è stato formalmente denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto.