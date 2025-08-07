Corridonia, padre e figlio denunciati per furto aggravato in concorso

Fermati all’esterno di un supermercato, erano stati visti trafugare della merce che avevano occultato nei rispettivi zaini

CORRIDONIA – I Carabinieri della Stazione di Corridonia, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria padre e figlio, già noti alle forze dell’ordine, rispettivamente di 64 e 32 anni, entrambi di Macerata, per furto aggravato in concorso.

Nel pomeriggio di ieri 6 agosto, i Carabinieri della Stazione di Corridonia coadiuvati da quelli del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Macerata, hanno fermato all’esterno di un noto supermercato ubicato nel parco commerciale “Corridomnia”, due uomini che erano stati visti trafugare della merce, che avevano occultato nei rispettivi zaini, senza che questa venisse pagata alle casse.

I due uomini, sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso della merce, rubata poco prima dagli scaffali del negozio, e per questo sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, mentre i generi alimentari recuperati, previo formale riconoscimento da parte del responsabile dell’attività commerciale, sono stati restituiti all’avente diritto.