Corridonia, guidava con un tasso alcolico cinque volte superiore rispetto al limite e senza patente: nei guai un 36enne

MACERATA – Weekend di controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Macerata, tanti gli automobilisti fermati e sottoposti al test dell’etilometro. Uno guidava con un tasso alcolico nel sangue cinque volte superiore rispetto al limite consentito e senza aver mai preso la patente.

Fine settimana di controlli, nel corso dell’operazione, carabinieri impegnati in numerosi posti di blocco sulle principali strade, nonché passaggi delle pattuglie nei pressi degli obiettivi sensibili e, allo stesso tempo, sono stati più volte controllati tutti i soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. Il bilancio è di quattro persone denunciate, tre per guida in stato di ebbrezza ed una per inosservanza di un provvedimento, e quattro persone segnalate quali assuntori poiché trovate in possesso di stupefacenti e un automobilista contravvenzionato e segnalato alla Prefettura di Macerata per guida in stato di ebbrezza.

Nel corso dell’operazione sono stati controllati 31 obiettivi sensibili, identificate 125 persone, di cui 73 con precedenti penali e 46 stranieri. Sono state elevate nove contravvenzioni per violazioni al Codice della strada con il ritiro di un documento di circolazione. Venerdì scorso, a Sforzacosta, i carabinieri hanno fermato un’auto che procedeva in maniera irregolare sulla strada e hanno sottoposto il conducente, un uomo di 53 anni di Pollenza, al test dell’etilometro, che ha evidenziato un tasso alcolico pari a 1,44 g/l. Al conducente è stata ritirata immediatamente la patente di guida ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Nel corso della nottata tra sabato e domenica, in zona Borgo Compagnoni, è stato fermato un 33enne di Montecassiano, che è risultato positivo al controllo con l’etilometro con un tasso alcolico pari a 1,09 g/l:patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Domenica sera, in contrada Pieve, sulla Sp 77, è stato fermato un 28enne di Macerata che è risultato positivo all’etilometro con un tasso di 0,57 g/l: per lui una sanzione amministrativa di 543 euro e ritiro della patente.

Lunedì notte, in via Niccolai a Corridonia, è stato fermato un 36enne di nazionalità rumena, residente a Corridonia, che guidava con un tasso alcolico nel sangue di 2,63 g/l: denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo non aveva mai preso la patente di guida pertanto dovrà pagare una sanzione di 5.100 euro. Il veicolo, di proprietà di una terza persona estranea ai fatti, è stato affidato ad altro conducente idoneo alla guida.

Lunedì carabinieri di Monte San Giusto hanno denunciato un 21enne, agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e con la prescrizione del divieto di comunicare con altre persone estranee al suo nucleo famigliare. Al momento del controllo il ragazzo era in casa in compagnia di un 22enne straniero, del fermano, fatto passare come cugino ma che era in realtà estraneo alla famiglia. Segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti quattro persone, tra i 22 e i 28 anni e residenti a Macerata, Corridonia e Monte San Giusto, trovate in possesso di diverse dosi di droga di vario tipo, cocaina e hashish.