Corridonia, è in comunità ma viola le prescrizioni: in carcere 32enne

CORRIDONIA – Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Corridonia hanno arrestato una donna di 32 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Macerata.

La donna, già ammessa a espiare la pena presso una comunità terapeutica del territorio in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, è stata destinataria del provvedimento restrittivo a seguito di numerose e reiterate violazioni delle prescrizioni cui era tenuta nell’ambito della misura alternativa e per aver tenuto un comportamento non conforme e in contrasto con il percorso riabilitativo previsto dal programma terapeutico.

Al termine delle formalità di rito, la 32enne è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Pesaro, dove proseguirà l’espiazione della pena in regime detentivo.

L’operazione conferma l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel garantire il rispetto delle misure alternative previste dalla legge, a tutela della sicurezza e del corretto funzionamento dei percorsi riabilitativi.