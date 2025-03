Macerata, controlli anti-droga: arrestato un 26enne. I genitori di un altro ragazzo consegnano sostanze stupefacenti trovate in casa

MACERATA – Controlli dei carabinieri, arrestato un giovane di 26 anni fermato al volante della sua auto a Corridonia. Era particolarmente nervoso, in auto nascondeva cocaina. Nei guai anche due giovani.

Nel fine settimana appena trascorso, i carabinieri hanno denunciato un 28enne di Corridonia, arrestato un 25enne residente a Sant’Elpidio a Mare e segnalato un 21enne maceratese alle autorità competenti.

Nel primo caso, un giovane di 28 anni è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che i suoi genitori si sono presentati negli uffici della stazione dei carabinieri di Macerata, consegnando spontaneamente due involucri contenenti hashish per un peso complessivo di 88,877 grammi e un involucro contenente cocaina del peso di 2,23 grammi, rinvenuti all’interno dell’abitazione del figlio.

Nel secondo caso, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Macerata hanno arrestato un 26enne di Sant’Elpidio a Mare, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, controllato a bordo della propria auto, in zona Passo del Bidollo, è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 7,51 grammi, nascoste in ritagli di giornale, e di 2 dosi di hashish, per un peso totale di 0,31 grammi, avvolte in involucri di cellophane. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 15,36 grammi di cocaina, 2,12 grammi di hashish e un bilancino elettronico. Per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari. Nell’udienza di convalida che si è tenuta oggi in tribunale a Macerata, il giudice Domenico Potetti ha convalidato l’arresto e ha accolto la richiesta di patteggiamento, stabilendo una condanna a un anno e quattro mesi. La pena è stata sospesa, con conseguente scarcerazione dell’imputato, al quale è stata inoltre comminata una multa di 1.000 euro.

Infine, un 21enne di Macerata è stato segnalato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Macerata, alla competente autorità amministrativa per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti. Il giovane, controllato mentre camminava a piedi, è stato trovato in possesso di 0,90 grammi di hashish. La sostanza è stata sottoposta a sequestro amministrativo e assunta in carico in attesa di distruzione.