Civitanova, stretta sui venditori abusivi: maxi sequestri e multe da 5.000 euro

CIVITANOVA MARCHE – Continuano senza sosta i controlli della Polizia Locale lungo il litorale cittadino, nell’ambito del progetto ministeriale “Spiagge Sicure 2025”, al quale il Comune di Civitanova è stato ammesso con un finanziamento dedicato. L’obiettivo resta chiaro: contrastare con fermezza l’abusivismo commerciale e tutelare sia i consumatori che il commercio regolare.

Durante il servizio serale del 27 agosto, gli agenti del Nucleo Pronto Intervento e Sicurezza hanno individuato un venditore abusivo nei pressi del lungomare sud, intento a proporre la propria merce all’interno degli spazi di uno chalet. Si tratta di un cittadino del Bangladesh di 56 anni, residente a Milano e regolarmente soggiornante in Italia. Privo di autorizzazioni, esponeva circa 80 articoli tra rose, occhiali da sole, collane, ventagli e accendini. Per lui è scattata una sanzione di 5.000 euro e il sequestro della merce, in base alla normativa regionale.

Nel corso dei successivi servizi mirati, sempre nell’ambito del progetto “Spiagge Sicure”, è stato fermato un secondo venditore abusivo, anch’egli di origine bengalese, 35 anni, residente a Civitanova. In suo possesso gli agenti hanno trovato 62 paia di occhiali da sole e oltre 300 oggetti tra bracciali, collane, cavigliere e altri articoli da spiaggia, tutti sequestrati.

«Questi interventi – fanno sapere dal Comando della Polizia Locale – confermano la continuità dei controlli, che proseguiranno anche nei prossimi giorni grazie al supporto del progetto ministeriale. L’obiettivo è duplice: garantire sicurezza e tutelare il commercio legale».

Il progetto “Spiagge Sicure 2025” ha ottenuto il via libera dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a metà agosto, subito dopo lo stanziamento dei fondi da parte del Ministero dell’Interno. Alla luce del prolungamento della stagione balneare, le attività della Polizia Locale proseguiranno anche nelle prossime settimane, con servizi mirati e adattati alle esigenze del territorio.