Civitanova, si ribalta imbarcazione: tre persone finiscono in mare

CIVITANOVA – Nella prima mattinata di oggi, 10 agosto, la Guardia Costiera di Civitanova Marche è intervenuta a circa due miglia dalla costa, nelle acque antistanti il tratto comunemente noto come porticciolo “Le 5 Vele”, in prossimità del confine tra i comuni di Potenza Picena e Porto Recanati, per il ribaltamento di un natante impegnato in attività di pesca sportiva con tre persone a bordo.

A seguito dell’incidente, avvenuto a causa delle onde presenti in zona e dello spostamento dei pesi che ne hanno provocato il ribaltamento, gli occupanti sono finiti in mare indossando i giubbotti di salvataggio e riuscendo a mantenersi a galla fino all’arrivo dei soccorsi. La Motovedetta CP 839, giunta rapidamente sul posto, ha provveduto al loro recupero e al trasporto in sicurezza nel porto di Civitanova Marche. Le persone coinvolte sono in buone condizioni di salute.

Dai primi accertamenti non si evidenziano situazioni di inquinamento in mare e sono in corso le procedure previste per la rimozione dell’unità.

L’episodio conferma l’importanza di adottare sempre tutte le misure di sicurezza in mare e di dotarsi delle necessarie dotazioni di bordo, comprese quelle individuali di salvataggio, che in questa circostanza si sono rivelate determinanti per l’incolumità delle persone coinvolte.

La Guardia Costiera ricorda, inoltre, che in caso di emergenza in mare è fondamentale contattare immediatamente il numero 1530, attivo 24 ore su 24 e gratuito, o il Numero Unico di Emergenza 112. La tempestività della segnalazione, unita all’utilizzo delle dotazioni di sicurezza individuali, può rivelarsi decisiva per salvare vite umane.

L’intervento odierno si inserisce nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025”, la campagna nazionale della Guardia Costiera volta a garantire la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell’ambiente marino e lacustre durante tutto l’anno. In quest’ottica, la Guardia Costiera di Civitanova Marche rinnova l’invito a diportisti e pescatori sportivi a pianificare con attenzione le uscite in mare, verificare le condizioni meteo-marine, assicurarsi dell’efficienza del motore e delle dotazioni di bordo, così da prevenire situazioni di pericolo.